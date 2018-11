Fogo fere bombeiros e idosos em Pombal

Incêndio com origem na chaminé de uma salamandra causou a destruição de uma moradia.

Por Isabel Jordão | 10:00

Um incêndio com origem na chaminé de uma salamandra causou esta quarta-feira a destruição de uma moradia e ferimentos ligeiros no casal de moradores e em dois bombeiros que estiveram envolvidos no combate às chamas, em Venda de São José, no concelho de Pombal.

Os moradores, Glória Ferreira, de 82 anos, e António Pedro, de 84, ficaram intoxicados, por terem inalado fumo, tendo sido assistidos no Hospital de Santo André, em Leiria. Para o Hospital de Pombal foram transportados dois bombeiros, de 19 e 54 anos, que acabaram atingidos por uma viga do telhado.

As chamas deflagraram de madrugada, no primeiro andar da moradia, e foram extintas pelos Bombeiros de Pombal. Já depois dos meios regressarem ao quartel, houve um reacendimento, que causou a destruição total do segundo andar, deixando a moradia inabitável.

"Alguma coisa falhou, porque o incêndio foi considerado extinto e reacendeu", disse um familiar do casal ao CM, adiantando que vai participar o caso ao Ministério Público.