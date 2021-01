Fogo fere idosa de 85 anos na Amadora e deixa-a desalojada

Uma mulher de 85 anos teve de ser hospitalizada na sequência de um incêndio que destruiu a casa onde vivia, na Praceta de Diu, na Amadora, na tarde desta segunda feira.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, a vítima vivia sozinha e teve de ser assistida devido à inalação de fumos, acabando por ser levada ao hospital. Outros moradores do mesmo prédio receberam assistência dos meios no local. Segundo o comandante Mário Conde, o edifício teve de ser evacuado para o combate às chamas e posterior ventilação do prédio, mas os moradores puderam voltar a casa ao final do dia. O apartamento onde deflagrou o incêndio ficou inabitável, tendo a idosa sido acolhida por familiares.

No combate às chamas estiveram 18 operacionais dos bombeiros, PSP e Proteção Civil Municipal, apoiados por seis viaturas.

A origem do incêndio será agora investigada pela Polícia Judiciária.