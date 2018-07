Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo gera pânico na zona histórica de Santa Maria da Feira

Chamas consumiram interior de três edifícios centenários.

Por Paulo Jorge Duarte e F.M. | 01:30

"Estava tudo a arder, vimos uma senhora muito aflita na casa ao lado e os clientes a saírem do restaurante, aparecia fumo e chamas de todo o lado, pelas frinchas das janelas e pelas telhas". O cenário de pânico vivido este domingo à hora de almoço, no largo do Rossio, na zona histórica de Santa Maria da Feira, foi descrito por uma das pessoas que passou junto aos três edifícios - completamente destruídos pelo fogo -, logo após o incêndio ter deflagrado. Dois restaurantes, um bar e uma loja sofreram danos de vários milhares de euros - os prejuízos estão a ser avaliados.



"Este é um edificado histórico, com estrutura de madeira, o que levou à fácil e rápida propagação", disse Jorge Coelho, comandante dos bombeiros da Feira. Viveram-se momentos de pânico na zona histórica. As chamas foram combatidas por cerca de 70 operacionais. Depois de o incêndio ser extinto, seguiram-se horas de rescaldo, a demolição controlada de estruturas interiores, dos edifícios afetados, e a avaliação das condições das fachadas - havia risco de derrocada. "Toda a estrutura interior pode colapsar", indicou ao Correio da Manhã o comandante Jorge Coelho.



O alerta para fumo, a sair pelos telhados dos imóveis, foi dado por vendedores da feira que era realizada, ontem, a poucos metros dos imóveis afetados. "Estes são edifícios centenários. Nesta zona histórica, muitos foram reabilitados, o que terá ajudado a confinar o incêndio, já que muitas fachadas antigas são mantidas, mas o interior reconstruído", disse Emídio Sousa, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.



À hora de fecho desta edição, faziam-se contas aos prejuízos. O bar 'Escadas para o Céu' e os restaurantes 'Charrete' e 'Toni' ficaram destruídos.