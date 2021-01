Fogo lança pânico e faz seis vítimas em Matosinhos

O uvi muitos gritos no prédio e vi muito fumo a sair das janelas dos pisos superiores”. Os momentos de pânico foram descritos ao CM por uma vizinha das seis vítimas intoxicadas pelo fumo de um incêndio, que deflagrou num prédio de quatro andares, ontem de manhã, na rua Bernardim Ribeiro, em São Mamede de Infesta, Matosinhos. Entre as vítimas há duas crianças, de 4 e 11 anos, que foram apenas assistidas no local pelos bombeiros.









Já a mãe dos meninos, de 37 anos, e um homem, de 40, morador do apartamento do 2º andar onde as chamas tiveram origem, foram hospitalizados uma vez que inspiravam maiores cuidados médicos. Também um casal, de 60 anos - pais do homem de 40 - foi assistido no local. Estas três vítimas estavam a dormir e foram acordadas já com a casa tomada pelo intenso fumo e fogo, ao que tudo indica provocado por uma salamandra elétrica que estava na sala. O fogo acabou por se propagar a um “monte de panos e de papéis, causando muito fumo”, referiu fonte policial.

“Mal me apercebi do fumo, peguei numa criança e a minha mulher noutra. Mas eles estiveram sempre bem, não sofreram nada”, contou o pai dos dois meninos que foram assistidos no local. O alerta foi dado às 07h27. Devido ao fumo que se gerou, o edifício foi evacuado. Só após a ventilação do espaço, por volta das 09h00, os moradores puderam regressar às suas casas. No local estiveram os bombeiros de São Mamede de Infesta e os de Leça do Balio. Ninguém ficou desalojado.