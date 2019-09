Fogo lavra com intensidade num povoamento florestal em Leiria

Um incêndio deflagrou esta terça-feira numa zona de povoamento florestal no freguesia de Abiul, no distrito de Leiria.O alerta para este fogo que, de acordo com fonte oficial do CDOS de Leiria lavra com "alguma intensidade", foi dado às 16h47.Não se encontram habitações em risco, nem há registo de feridos.Encontram-se no local a combater as chamas 113 operacionais, apoiados por 30 viaturas e quatro meios aéreos.Nas últimas duas semanas, outros dois incêndios deflagraram na mesma freguesia.Em atualização