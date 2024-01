Fogo mata idosa de 93 anos em casa na Ribeira de Santarém

Uma idosa de 93 anos morreu esta terça-feira carbonizada num incêndio que deflagrou na habitação onde residia, na Ribeira de Santarém, pelas 07h00. À chegada dos meios de socorro, a casa já estava completamente tomada pelas chamas, tendo Ana Luísa, a vítima, sido encontrada já cadáver numa das divisões da moradia.









O óbito foi declarado no local, após terem sido garantidas as condições de segurança para que a equipa médica do INEM entrasse no interior da casa. Para os bombeiros foi um combate complexo, devido às altas temperaturas e ao facto de a cobertura ter desabado, o que dificultou o acesso ao interior. Mesmo assim, a intervenção rápida evitou que o incêndio se alastrasse a outras habitações vizinhas.

Ana Luísa, uma antiga auxiliar de educação numa escola em Santarém, residia sozinha, mas tinha o apoio de familiares e vizinhos. O alerta para o fogo foi dado por um vizinho, que ainda tentou aceder ao interior, mas já nada conseguiu fazer para a salvar. As operações de socorro envolveram a VMER de Santarém, meios dos sapadores e voluntários e a PSP, num total de 23 operacionais.



As circunstâncias em que o incêndio deflagrou estão agora sob investigação. Uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária esteve a recolher provas no local para despistar a hipótese de crime. As causas do incêndio são, para já, desconhecidas.