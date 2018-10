Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo mata idosa em apartamento em Viseu

Vítima, de 84 anos, terá morrido intoxicada devido ao fumo.

Por Luís Oliveira | 08:31

Uma mulher de 84 anos morreu este domingo durante um incêndio que deflagrou no apartamento onde vivia, na cidade de Viseu. A vítima vivia sozinha e morreu intoxicada após ter inalado fumo que se concentrou no interior da habitação.



O alerta foi comunicado às autoridades às 12h30, pelos vizinhos, que se aperceberam do fumo que saía das janelas e da porta. Algumas pessoas que viviam nos pisos inferiores e superiores ao quarta andar fugiram para a rua em pânico.



Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram um cenário complexo: chamas ativas em várias zonas do apartamento e muito fumo. Os primeiros bombeiros a entrar no edifício tinham a indicação de que no meio das chamas estaria uma vítima. Tiveram necessidade de usar máscara e botija de oxigénio para apagar as chamas e depois procurar a idosa.



A mulher acabou por ser encontrada em paragem cardiorrespiratória. Bombeiros e uma equipa médica do INEM ainda fizeram diversas manobras de reanimação mas sem sucesso. O objetivo dos bombeiros foi depois impedir que o fogo se propagasse ao resto do edifício.