Fogo mata idosa em Miranda do Corvo

Chamas destruíram casa na aldeia de Cardeal.

03.03.18

Um incêndio numa habitação em Cardeal, Vila Nova, concelho de Miranda do Corvo, provocou este sábado à noite a morte a uma mulher, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte dos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, confirmou à Lusa o óbito e disse que o incêndio estava já extinto às 21h50.



O Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra disse à Lusa que o incêndio deflagrou às 20h29.



No local, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estiveram 25 bombeiros e sete viaturas.