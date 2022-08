Fogo na Guarda dado como dominado

O incêndio que deflagrou na tarde de sábado no concelho da Guarda foi dado como dominado às 07h19 deste domingo, de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

"Foi dado como dominado, agora as equipas dos bombeiros vão-se manter no local, com a vigilância muito apertada, para evitar qualquer reacendimento que é normal que surja", disse, por seu turno, à Lusa o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa.

Para o autarca "é fundamental" ter "muitas equipas no local" devido aos reacendimentos e também "por causa dos ventos".