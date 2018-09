Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo na Póvoa de Lanhoso mobiliza 112 bombeiros e quatro meios aéreos

No combate ao incêndio estão ainda envolvidos 37 meios terrestres.

10:36

Um incêndio florestal que deflagrou pelas 06h17 em Leiradela, freguesia de Travassos, Póvoa de Lanhoso, está a ser combatido por 112 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos, disse à Lusa fonte do CDOS de Braga.



Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o incêndio, pelas 10h00, tinha três frentes ativas.



A fonte acrescentou que o incêndio lavra numa zona de mato, não havendo registo de feridos nem de habitações atingidas.



