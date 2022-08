Vento forte e incêndio a avançar a grande velocidade obrigam ao corte da A24

O incêndio na localidade de Samardã, em Vila Real, "está a aproximar-se" de um restaurante, um posto de combustível e "algumas habitações", estando a ser combatido por mais de 300 operacionais e cinco meios aéreos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários Cruz Branca, "há operacionais destacados e de prevenção junto ao posto de combustível e, para já, embora esteja próximo, [o fogo] não está direcionado para aquela zona". "O perigo pode estar na mudança de direção do vento", explicou.





Ao que oapurou no local, um restaurante foi evacuado na localidade de Vilarinho de Samardã, perto da hora de almoço deste domingo. O fogo começou em três pontos diferentes e foi detetado numa fase em que lavrava com intensidade. Os cuidados centram-se sobretudo numa frente de grande extensão.O incêndio "avança a grande velocidade" devido ao vento muito forte que se faz sentir, tendo levado ao corte da Autoestrada 24 (A24). "Avança com grande velocidade, o vento não está a ajudar os bombeiros e a Proteção Civil na sua contenção", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

Segundo fonte da GNR, devido ao incêndio e por precaução, a A24 foi cortada ao trânsito entre os nós de São Tomé do Castelo e de Vila Pouca de Aguiar, enquanto a Estrada Nacional 2 (EN2), que esteve cortada também devido a este fogo, já reabriu.

Segundo a agência Lusa, a nível nacional registavam-se às 13h00 um total de oito incêndios ativos, com destaque para os quatro fogos no distrito do Porto (concelhos de Lousada, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Marco de Canaveses), além de um em Bragança (Carrazeda de Ansiães), um em Lisboa (Loures) e outro em Vila Real (Chaves).

Portugal entrou este domingo, às 00h00, em situação de alerta devido ao "agravamento do risco de incêndio rural" e ao aumento das temperaturas, após semanas com fogos que, só na serra da Estrela, destruiu mais de 28 mil hectares.

A situação de alerta, anunciada na sexta-feira, mas formalizada no sábado, por decisão dos ministérios da Administração Interna, Defesa Nacional, do Trabalho, da Saúde, do Ambiente e da Agricultura, prevê medidas extraordinárias e será reavaliada pelo Governo na segunda-feira.