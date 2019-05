Fogo na sauna de hotel de luxo em Lisboa

Um incêndio que deflagrou este sábado de manhã no hotel VIP Grand Lisboa obrigou a mobilizar mais de 30 bombeiros.O fogo teve início na zona de sauna do spa, no primeiro andar do edifício que durante várias décadas foi sede da RTP mas que agora é um hotel de 5 estrelas."Tratou-se de um incêndio numa cabine de sauna, que é revestida a lã de rocha e madeira, mas ficou aí confinado. Foi rapidamente extinto e depois foi necessário fazer ventilação", explicou o chefe Adelino Marques, do Regimento de Sapadores Bombeiros.Não houve feridos e minutos depois o hotel voltou à normalidade.