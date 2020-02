Fogo na zona oeste da Madeira mantém-se ativo

O incêndio na freguesia da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, zona oeste da Madeira, continua hoje ativo, estando no local 35 operacionais, anunciou o Serviço Regional de Proteção Civil.

Segundo informação disponibilizada na aplicação para telemóvel, às 00h00 desta quarta-feira, encontravam-se a combater o fogo 35 operacionais, apoiados por 16 meios terrestres, de quatro corporações de bombeiros, da Polícia Florestal, do Comando Regional de Operações de Socorro e do Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta.

"Outro teatro de operações é nas Achadas da Cruz, com 28 operacionais e oito meios terrestres", de uma corporação de bombeiros, Polícia Florestal e GNR.

Neste local, os meios estão "a realizar uma vigilância ativa".

Achadas da Cruz está situada entre a Ponta do Pargo e Porto Moniz.

O incêndio começou no sítio da Lombada Velha, às 05h16 de segunda-feira, e desde então alastrou a várias localidades da freguesia da Ponta do Pargo, em zonas de mato e floresta, aproximando-se, por vezes com perigo, de algumas residências, devido ao povoamento disperso que caracteriza a região.