Fogo no centro de Espinho destrói palacete histórico

Chamas lavram em edifício classificado junto à Câmara Municipal.

Um incêndio que deflagrou na madrugada desta terça-feira no centro de Espinho destruiu uma casa classificada como património municipal, que fica nas imediações da sede da Câmara.



O fogo deflagrou por volta das 00h30 de terça-feira. Os bombeiros acorreram rapidamente ao local para tentar evitar que as chamas alastrassem aos edifícios vizinhos.



Pedro Louro, comandante dos bombeiros locais, revela à CMTV que não estaria ninguém no edifício devoluto, que é local habitual de pernoita para pessoas sem abrigo.



O edifíco já albergou diversos serviços locais, desde centros de ensino a acolhimento de pessoas desfavorecidas, mas estava, neste momento, desocupado.