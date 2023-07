Fogo no concelho de Castelo Branco mobiliza 156 operacionais e seis meios aéreos

Um incêndio que deflagrou este domingo à tarde numa zona florestal na freguesia do Freixial e Juncal do Campo, no concelho de Castelo Branco, está a ser combatido por 156 operacionais e seis meios aéreos, segundo fonte da Proteção Civil.

No terreno, estão ainda 50 viaturas.

Segundo indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa da Proteção Civil, se as atuais condições meteorológicas se mantiverem o incêndio deverá estar controlado dentro de uma hora.

De acordo com a mesma fonte, o fogo, numa zona de floresta, que chegou a mobilizar oito meios aéreos para o local, não colocou até agora casas ou pessoas em risco.

O alerta de incêndio foi dado por volta das 18h37 e a atuação dos meios aéreos e das viaturas e operacionais correu favoravelmente, ajudada pelo facto de não haver vento intenso, adiantou a fonte da Proteção Civil.