Fogo no Fundão está em resolução desde o início da manhã de hoje

O incêndio rural que lavrou no concelho do Fundão durante a tarde e noite de sábado foi dado em resolução ao início da manhã de domingo, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

As chamas, que atingiram uma área de povoamento florestal na freguesia de Capinha, localizada no noroeste do município do distrito de Castelo Branco, foram o resultado de um reacendimento de um incêndio que eclodiu naquela zona na quarta-feira e chegou a ser dado como extinto.

Fonte do CDOS de Castelo Branco precisou que o incêndio entrou, às 08h20 de hoje, em resolução, ou seja, não tem perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

No local, cerca das 11h00 de hoje e segundo a página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), mantinham-se 68 bombeiros apoiados por 21 viaturas.