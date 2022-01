Fogo no Parque Natural de Montesinho em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou na sexta-feira numa zona de difícil acesso do Parque Natural de Montesinho entrou em fase de rescaldo ao princípio da tarde deste sábado, disse o comandante da corporação de Bragança, Carlos Martins.

Segundo a fonte, para combater as chamas durante a manhã deste sábado foram mobilizados dois meios aéreos portugeses e quatro espanhóis, ao abrigo de um acordo ibérico.

As chamas deflagraram do lado português, na zona da Lama Grande, Bragança, no Parque Natural de Montesinho, e propagaram-se para o lado espanhol.