Fogo no quartel em Ferreira do Zêzere causou prejuízos

Danos de 242 mil euros. Veículos operacionais arderam.

Por Isabel Jordão | 08:45

O incêndio que deflagrou no quartel dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, no dia 4 deste mês, causou 242 mil euros de prejuízo, em resultado da destruição total de duas viaturas e danos noutras três, bem como nas instalações. Três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros.



Os bombeiros estavam em alerta máximo, devido ao risco de incêndio, quando o impensável aconteceu. As chamas deflagraram no próprio quartel, a meio da tarde, e apesar da pronta intervenção, os danos são avultados, causando sérias dificuldades no funcionamento da corporação.



Ardeu um veículo de combate a incêndios e outro de comunicações, que era utilizado por várias corporações e em apoio a vários distritos, sobretudo para coordenar o combate a incêndios florestais.



Outros três veículos - de transporte de pessoal, veículo tanque e especial de combate a incêndios - sofreram danos elevados, bem como o próprio quartel, para além de duas motos e três bicicletas dos próprios bombeiros.



Para fazer face aos prejuízos, estão a ser preparadas várias iniciativas que envolvem todo o concelho. A Liga dos Bombeiros também se juntou, apelando à Autoridade Nacional de Proteção Civil e ao Governo por uma "ajuda excecional, para dar resposta a uma situação de exceção", disse, ao CM, o vice-presidente, Luís Lopes.



O objetivo é a substituição dos veículos e a reparação do quartel até 28 de abril do próximo ano, por altura do aniversário do corpo de bombeiros.