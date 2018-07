Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo obriga a evacuação de prédio em Matosinhos

Curto-circuito pode ter estado na origem das chamas que destruíram uma moto de água.

Por A.R. | 10:25

"Acordei com a polícia a bater-me à porta a dizer que tinha de sair de casa rapidamente", contou Albertino Silva, um dos moradores de um prédio da rua D. Nuno Álvares Pereira, na cidade de Matosinhos, que foram surpreendidos durante a madrugada de terça-feira por um incêndio numa loja de motorizadas, no rés do chão.



Ao que tudo indica, um curto-circuito esteve na origem das chamas que destruíram uma moto de água.



As autoridades evacuaram, temporariamente, o edifício de cinco andares no qual também funcionam empresas que esta terça-feira não laboraram.