Um incêndio que deflagrou na conduta do exaustor, este sábado às 13h00, na praça Guilherme Gomes Fernandes, no Porto, levou a que todo o espaço fosse evacuado. Ao local acorreram os sapadores que controlaram as chamas com recurso a uma autoescada.Não houve registo de feridos.Devido aos trabalhos dos sapadores, o trânsito foi cortado naquele local - o que incluiu também a circulação do elétrico.