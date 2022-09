Intencional. Criminoso. É este, apurou o CM, o resultado preliminar da investigação da PJ ao maior fogo do ano e que, entre 6 e 17 de agosto, destruiu 30 mil hectares (um terço) da serra da Estrela. Quando esse pirómano for encontrado, vai juntar-se aos 143 incendiários detidos este ano, até esta quinta-feira, pela PJ e GNR - é já dos números mais elevados de sempre ainda a mês e meio do final da época mais perigosa.









