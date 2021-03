Fogo posto no Gerês combatido por quase 40 operacionais

Um incêndio que, ao que tudo indica, terá sido ateado, foi este domingo combatido por 39 operacionais dos Bombeiros de Arcos de Valdevez e sapadores florestais, com apoio de um meio aéreo e 10 viaturas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês.

O alerta foi dado às 09h36 para uma zona de difícil acesso, em Adrão, no Soajo. Mas os bombeiros já tinham combatido as chamas, no mesmo local, por volta da meia-noite. Os operacionais tiveram de percorrer caminhos utilizados para o pasto, de forma a aproximarem-se do incêndio, que lavra numa zona de alta montanha, no percurso entre Soajo e a Serra da Peneda.

"O incêndio lavrou numa zona de difícil movimentação, o que condiciona a nossa atuação", afirmou ao CM Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez. Não havia habitações nas proximidades. Pela inexistência de população nas proximidades e pela localização de difícil acesso, há suspeitas de tratar-se de fogo posto.

O incêndio foi extinto ao início da tarde.