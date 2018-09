Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo provoca pânico em campismo na Covilhã

Falta de acessos dificultou o trabalho dos bombeiros.

Por Isabel Jordão e Tiago Virgílio Pereira | 09:57

Um incêndio deflagrou oeste sábado perto da cidade da Covilhã, a caminho da serra da Estrela, obrigando a evacuar o Parque de Campismo do Pião, onde estavam 52 pessoas, como medida preventiva.



As chamas deflagraram pelas 14h40, numa zona de mato com declive acentuado e acessos difíceis, o que motivou a mobilização de sete meios aéreos, cerca de meia centena de veículos e quase 200 operacionais.



Ao fim de duas horas e meia de combate forte e musculado, as chamas começaram a ceder, o que permitiu aos bombeiros circunscrever o incêndio e avançar para os trabalhos de extinção e rescaldo.



No Ribatejo houve também dois incêndios a causar preocupação, nos concelhos de Alcanena e Santarém, mas as chamas cederam aos meios.