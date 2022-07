Um homem, de 26 anos, ficou este domingo desalojado na sequência de um fogo ocorrido numa habitação no Redondo, distrito de Évora.O alerta foi dado às 09h07 e referia um ferido por inalação de fumos. A vítima, considerada ligeira, acabou por receber assistência no local. Findo o trabalho dos bombeiros no combate às chamas, o homem foi realojado com familiares.