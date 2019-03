Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo que destruiu seis carros em Queijas sob investigação

Moradores acordaram com explosões e labaredas a destruir as viaturas. Cinco ficaram totalmente destruídas e uma parcialmente.

Por Miguel Curado | 01:43

Um violento incêndio com origens ainda desconhecidas atingiu esta terça-feira seis viaturas, que estavam estacionadas junto a uma zona de vivendas em Queijas, Oeiras. Cinco ficaram totalmente destruídas e uma parcialmente. A PJ esteve no local, apurando que o fogo começou numa viatura, estendendo-se às outras. Não está, no entanto, descartada a hipótese de fogo posto.



Os moradores do bairro Caminho d’El Rei, onde ocorreu o incêndio, acordaram pelas cinco horas com uma série de explosões. As primeiras testemunhas viram já as seis viaturas todas a arder.



O socorro foi chamado via 112 e, segundo moradores disseram ao CM, foram agentes da PSP a tirar o único veículo que ficou parcialmente danificado. Todos os outros ficaram destruídos. "Já não houve nada a fazer. Quando os bombeiros extinguiram as chamas, só ficaram as cinzas", disse ao CM Pedro Dias, dono de um dos carros. Um polícia recebeu assistência no local por inalação de fumos.



Inigo Pereira, presidente da Junta de Freguesia de Queijas, diz ao CM que cada proprietário "deve agora esperar pelo resultado da investigação para acionar o seguro".



Queda de tapume danifica quatro viaturas

Um tapume de metal desabou, ao final da manhã de ontem, numa rua de Alfama, em Lisboa, danificando quatro viaturas estacionadas. O incidente ocorreu no estaleiro de um condomínio, situado na rua dos Corvos. "Foi o peso do entulho que causou isto.



Esta obra está a afetar os moradores", disse ao CM Cátia Simões, dona de um dos veículos. Não houve feridos. A seguradora da empresa dona da obra garantiu ir assumir as responsabilidades.