Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo real testa medidas de proteção em aldeia

Simulacros em todo o distrito avaliam a capacidade de reação dos meios de socorro.

Por Tânia Rei | 08:50

Depois de um ano trágico de incêndios, prevenir é a aposta do Mês da Proteção Civil do Distrito de Bragança. Em Vinhais, vai-se simular um incêndio com fogo real. Além de testar medidas de autoproteção, é também uma forma de limpar a vegetação em redor da localidade e protegê-la dos eventuais incêndios.



"Escolhemos Aboá, que é uma aldeia no cimo de uma encosta e que em caso de incêndio poderá ficar em perigo. Por isso, queremos simular um fogo para, depois das ações de sensibilização, testar as medidas de autoproteção da população", explica o comandante distrital de operações de socorro de Bragança, Noel Afonso.



"Planear e treinar para melhor socorrer" é o tema deste ano. Cada um dos 12 concelhos do distrito vai receber um simulacro adequado a cada local. "Apesar de as ações serem pensadas para serem transversais, procuramos riscos que existem em cada concelho", explica Noel Afonso.



A iniciativa começou com o simulacro de um acidente ferroviário na Linha do Tua, em Mirandela. Vai-se ainda testar o socorro num acidente de trator - este ano morreram na região duas pessoas na sequência de sinistros com estes veículos -, um incêndio numa escola e outro numa fábrica. "É uma oportunidade para todos os agentes de proteção civil locais participarem", diz o responsável.



Nestas ações participam 15 corporações de bombeiros do distrito e entidades como o INEM e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.



Um megassimulacro distrital, a 24 de março, vai concentrar os meios na autoestrada A4, com um acidente a envolver veículos pesados. Tanto na A4 como no IP2 e no IC5 vão ser testados os Planos Prévios de Intervenção, elaborados pelo comando distrital.