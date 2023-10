Um incêndio que destruiu um carro na madrugada deste sábado, em Coimbra, está a ser investigado pelas autoridades. A condutora, de 23 anos, desconfia de fogo posto e acredita que poderá estar relacionado com uma queixa por violência doméstica que apresentou há um mês.“O meu carro passou a ser vandalizado com frequência desde que fiz queixa”, conta. A vítima estranha algumas coincidências: “No dia em que tivemos uma discussão, o carro apareceu com os pneus furados e agora foi isto. Também já tinha aparecido com mossas na chapa, mas não tenho provas de quem foi.” Este sábado, a mulher e a família acordaram, pelas 06h15, com a PSP a bater à porta.