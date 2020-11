Um incêndio destruiu, na madrugada de domingo, vários equipamentos do ‘Rates Park’, um espaço de diversões localizado em São Pedro de Rates, na Póvoa de Varzim. Horas antes do incêndio foi detetada uma concentração de jovens naquele local e a sua ligação ao fogo está agora a ser investigada pelas autoridades. A GNR e a Polícia Judiciária foram chamadas."Na passada ‘noite de Bruxas’, um ajuntamento de jovens, impossibilitado de ir conviver para outros espaços, decidiu brincar com o fogo, e assim destruir anos de esforço", afirmaram responsáveis do ‘Rates Park’ na sua página do Facebook.