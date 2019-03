António Gonçalves nasceu no prédio que recusava abandonar, na rua Alexandre Braga, no centro da cidade do Porto, numa das zonas mais procuradas para transformar edifícios antigos em apartamentos de luxo para turistas. Este sábado, no segundo incêndio em apenas duas semanas, António, de 55 anos, perdeu a vida. Não ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais