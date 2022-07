“Fogo tocou nas paredes da igreja”: Ermelinda decidiu ir à capela rezar durante incêndio de Góis

“Consegui retirar e salvar as minhas ovelhas, que nem sei como não arderam, já que a arrecadação ficou toda destruída pelas chamas”, disse este sábado aoMaria Alina, habitante da localidade de Amioso Cimeiro, no concelho de Góis, onde ao início da tarde eclodiu um incêndio florestal de grandes dimensões.As chamas estiveram próximas de casas e, aflita, Ermelinda Cortez decidiu ir à capela rezar. “Pedi a Nossa Senhora para ajudar a apagar o incêndio que estava a tocar as paredes da igreja. Mas de repente as chamas mudaram de direção e nada ardeu”, contou. O fogo terá começado junto a um ribeiro e depressa alastrou, devido ao vento e à elevada temperatura.Ao final da tarde o incêndio foi dado como controlado, apesar de se manterem no local várias centenas de operacionais em trabalhos de rescaldo.Ao início da noite deste sábado, o fogo de Zebreiros, em Gondomar, tinha ainda uma frente ativa, que os bombeiros esperavam dominar rapidamente. A prioridade no local foi sempre proteger as casas.O incêndio em Zebreiros, Gondomar, obrigou este sábado a mobilizar perto de 100 bombeiros. Segundo o autarca Marco Martins, um suspeito de fogo posto foi detido em flagrante pelas autoridades.Almerindo Santos, Comandante de Valbom, disse este sábado que em Zebreiros existem vales de difícil acesso o que "exigiu um grande esforço dos meios terrestres e também aéreos".