Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogos ameaçam casas no norte do país

Esta quarta-fera, estiveram ativos em todo o País 66 fogos, onde combateram as chamas 1312 operacionais.

Por P.L.L. | 08:00

Três fogos florestais mobilizaram esta quarta-feira mais de 270 operacionais de diversas corporações e 10 meios aéreos, no Norte do País. Em Codeçoso, Celorico de Basto, a falta de limpeza do mato junto a zonas residenciais levou as chamas até próximo de casas, mas o incêndio foi controlado por mais de 60 bombeiros.



Em Gonça, Guimarães, 110 operacionais combateram o fogo, que deflagrou às 15h05 e entrou em rescaldo às 19h30. Já em Mazouco, Freixo de Espada à Cinta, mais de 100 bombeiros extinguiram as chamas. Esta quarta-fera, estiveram ativos em todo o País 66 fogos. Combateram as chamas 1312 operacionais, com recurso a 318 viaturas e 21 meios aéreos.