Fogos dão queixa contra Capoulas Santos

Empresário Fernando Tavares Pereira acusa ministro da Agricultura de lhe “chamar ladrão”.

Por Mário Freire | 08:38

O empresário Fernando Tavares Pereira, de Tábua, vai pôr uma ação em tribunal contra Capoulas Santos, ministro da Agricultura.



Em causa estão as declarações do governante em Oliveira do Hospital, onde o ministro acusou o empresário "de ter candidaturas de 1,5 milhões de euros, através de várias empresas, relativamente às quais não há prejuízos [provocado pelos fogos] elegíveis acima de 350 mil euros".



O empresário, que foi candidato à presidência do Sporting, garante não querer um cêntimo. "Não quero ficar em favor a quem me chama quase de ladrão", diz Tavares Pereira, que pretende direitos iguais aos dos outros empresários.



Exige que o ministro "cumpra com o que prometeu em relação à reabertura das candidaturas de apoio à agricultura com duplicação dos valores de 400 para 800 mil euros. Nunca passou de uma intenção", acusa.