Os incêndios ocorreram no espaço de pouco mais de uma hora nas freguesias de Rio Tinto e Baguim do Monte, em Gondomar. Seis carros foram esta terça-feira consumidos pelas chamas em cinco locais diferentes. Há ainda registo de cocktails molotov atirados contra uma casa e um supermercado, que ficou com a porta de entrada danificada. A Polícia Judiciária do Porto investiga a ligação destes casos, sendo que existem fortes suspeitas de fogo posto.









“Ouvi uns estouros enormes às 04h00. Vim à janela e vi a carrinha a arder toda à frente. Em segundos, o outro fogo também atingiu outro carro. Liguei para os bombeiros e vieram apagar o fogo. Isto foi horrível”, disse Júlia Machado, moradora na Rua de Entre Cancelas, onde uma carrinha de um centro de estudos e um carro foram destruídos pelo fogo.

Nestas ocorrências estiveram vários agentes da PSP e dos bombeiros de Areosa-Rio Tinto. Imagens de videovigilância mostram o carro de uma mulher nos locais dos crimes. A PJ apreendeu a viatura e investiga se foi esta suspeita a autora dos fogos.