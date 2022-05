Fogos em hotel e restaurante de Lisboa provocam oito feridos

Um pico de tensão na rede elétrica terá sido a causa de um curto-circuito nos quadros do hotel My Story e num restaurante, no Rossio, Lisboa, que causaram incêndios e oito feridos por inalação de fumos, tendo uma mulher, de 73 anos, sido levada ao hospital.O socorro foi dado por 54 operacionais dos bombeiros, INEM e da PSP.