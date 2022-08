Um dos dois incêndios que lavravam no domingo no concelho de Ourém e o fogo que começou no mesmo dia em Alenquer entraram em resolução perto das 00h00 desta segunda-feira, disseram à Lusa fontes dos CDOS locais.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o incêndio que deflagrou na sexta-feira no Carvalhal, em Ourém, entrou em resolução pelas 23h50 de domingo.

Perto das 00h00 deta segunda-feira, o incêndio estava a ser combatido por 295 operacionais, apoiados por 90 veículos.