Fogos em Ourém em resolução, mas ainda mobilizam mais de 700 operacionais

Os dois incêndios que lavravam no concelho de Ourém, em Espite e em Freixianda, estão em resolução desde esta madrugada, mas ainda mobilizam mais de 700 operacionais, disse à Lusa fonte da proteção civil.

O incêndio em Freixianda entrou em resolução às 03h21 e o de Espite à 01h32, informou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O alerta para as chamas em Cumeira, Espite, tinha sido dado na terça-feira ao início da tarde. No local permanecem mais de 200 operacionais, apoiados por mais de 60 viaturas.



Em Cumeada, Freixianda, mantêm-se no local mais de 500 operacionais, apoiados por quase 170 viaturas, para os trabalhos de consolidação de um incêndio cujo alerta foi dado na quinta-feira, a meio da tarde.





Quase dois mil operacionais combatem dezenas de fogos em Portugal continental, com Leiria a ser o distrito mais atingido pelas chamas.