Fogos florestais deram prejuízo de 1,5 mil milhões de euros

União Europeia disponibiliza mais de 50 milhões de euros para a recuperação de infraestruturas nas zonas afetadas.

Por João Carlos Rodrigues | 02:11

Os prejuízos causados pelos incêndios florestais de junho e de outubro davam para comprar todo o plantel do Real Madrid e do Barcelona (Ronaldo e Messi incluídos).



De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pela Comissão Europeia, "as autoridades portuguesas estimam em 1458 milhões de euros o montante total dos prejuízos causados pelos fogos", um valor superior ao défice nacional previsto para 2018. O montante consta do pedido feito pelo Estado português para acionar o fundo de solidariedade europeu.



Na sequência deste pedido, Bruxelas atribuiu 50,6 milhões de euros a Portugal no âmbito do Fundo de Solidariedade da União Europeia, 38 vezes mais do que foi atribuído à Grécia pelo sismo de magnitude 6.3 na ilha de Lesbos e 15 vezes mais do que foi disponibilizado para Espanha para compensar as perdas causadas pelos incêndios que devastaram a Galiza entre 10 e 17 de outubro.



Só França recebeu um valor equiparável – 49 milhões de euros – devido aos prejuízos causados pelos furacões ‘Irma’ e ‘Maria’, que em setembro varreram os territórios de Sant Marteens, Guadalupe e Martinica.



De acordo com a UE, o Estado português apresentou o primeiro pedido de apoio a 17 de julho (um mês após a tragédia de Pedrógão Grande, mas fez atualizações ao mesmo em 13 de outubro e 14 de dezembro).



Para lá dos prejuízos, "Portugal estimou em 211 milhões de euros o custo das operações de emergência e recuperação (...) que não estão cobertos por qualquer tipo de seguro", lê-se no documento divulgado esta quarta-feira, após a aprovação pelo Parlamento Europeu, e que tem efeitos imediatos. O montante destina-se ao restabelecimento das infraestruturas danificadas pelos incêndios de 2017.



Um adiantamento de 1,5 milhões de euros deste fundo de solidariedade foi entregue a Portugal em novembro do ano passado.



PORMENORES

Fundo europeu

Portugal já recebeu financiamento do Fundo de Solidariedade da UE em três ocasiões – 2003 (incêndios), 2010 e 2011 (cheias na Madeira).



Eurodeputado

O eurodeputado português José Manuel Fernandes (PSD) apela ao Governo para "revelar em que concelhos vai investir os 50,6 milhões".



Proposta

Esta proposta foi feita pela Comissão Europeia a 15 de fevereiro e aprovada esta quarta-feira em Estrasburgo com 629 votos a favor e 21 contra.