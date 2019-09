Fogos suspeitos em Castro Daire investigados

Com os termómetros a superarem os 30 graus centígrados de Norte a Sul do País, os bombeiros não voltaram a ter mãos a medir no combate a incêndios florestais no dia deste domingo.



Ao todo, 2650 operacionais, apoiados por 670 viaturas, combateram mais de 100 fogos ao longo do território nacional. Também os meios aéreos não tiveram descanso, tendo sido mobilizados 39, que só regressaram à base com a falta de luz natural.

Só no distrito do Porto houve quase 30 ignições, mas foi em Viseu que se registaram os fogos que mais preocuparam as autoridades.



No concelho de Castro Daire, as autoridades investigam as causas de dois incêndios – Monteiras e Moledo –, já que ambos começaram de madrugada com pouco mais de uma hora de intervalo. Ao final da tarde, o de Moledo mobilizava quase 300 operacionais, com o apoio de 75 viaturas e ainda nove meios aéreos.



Não muito longe, em Monteiras, as chamas eram combatidas 237 bombeiros e 68 viaturas, de diversas corporações.



O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire acompanhou de perto o desenrolar destes fogos que, ao final da tarde de ontem, tinham duas frentes ativas cada um.

Também em Celorico de Basto e Tomar se registaram incêndios florestais que mobilizaram mais de uma centena de meios humanos.

O Instituto de Meteorologia prevê para esta segunda-feira diminuição de temperatura em relação ao dia de ontem, com alguns distritos a registarem quedas superiores a 5 graus, em especial no litoral.Será a Sul do País que se vão registar as temperaturas mais elevadas. Os distritos de Évora, Beja e Faro vão chegar até aos 31 graus, seguindo-se Castelo Branco, com 30. Lisboa não vai além dos 25 e o Porto dos 21.A par da diminuição da temperatura prevista para esta segunda-feira e terça-feira, há previsão de vento forte podendo chegar a rajadas de 60 km/h nas terras altas.O Governo prolongou a declaração de situação de alerta até às 23h59 de amanhã – e que teve início na passada quarta-feira – devido ao calor e ao elevado risco de incêndios.