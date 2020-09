"Jovem, boa filha, cidadã cumpridora dos seus deveres e responsável": é desta forma que a família enlutada descreve Inês Carvalho, a mulher de 23 anos que foi morta a tiro durante um assalto em S. João da Madeira, durante a madrugada desta quinta-feira, após ter ido com o namorado, alegadamente, para furtar carros."A família da Inês Carvalho está de luto e lamenta profundamente que uma jovem, boa filha, cidadã cumpridora dos seus deveres e responsável tenha sido apanhada na malha de pessoas envolvidas em processos de violação da lei. A Inês desconhecia o lado marginal da vida dos jovens em causa. Foi infelizmente envolvida sem saber e foi morta. Não há dor maior que perder uma filha, uma irmã", pode ler-se no comunicado enviado aoOs familiares garantem que não irão prestar declarações e que aguardam agora que as "autoridades façam o seu trabalho no apuramento da verdade"."Boa tarde.

A família da Inês Carvalho está de luto e lamenta profundamente que uma jovem, boa filha, cidadã cumpridora dos seus deveres e responsável tenha sido apanhada na malha de pessoas envolvidas em processos de violação da lei. A Inês desconhecia o lado marginal da vida dos jovens em causa. Foi infelizmente envolvida sem saber e foi morta. Não há dor maior que perder uma filha, uma irmã.



Esperemos que as autoridades façam o seu trabalho no apuramento da verdade .



A família não vai prestar declarações e repudia todas as considerações sobre a Inês que têm sido publicadas desde ontem.



Aos orgãos de comunicação social pedimos para não violarem o direito ao luto, à privacidade e pedimos para não difamarem a reputação de alguém que não conhecem.



Obrigada."