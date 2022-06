A família de Igor Silva refere que, sabendo o que os arguidos afirmaram à Justiça, admitindo apenas uma facada, “as outras deve ter sido o nosso Igor a ele próprio, já que ninguém fez nada ou sequer lá estiveram?”. A vítima mortal, de 26 anos, apresentava 18 golpes.



Em primeiro interrogatório, Marco Gonçalves indicou que Igor já o tinha agredido três vezes com as mãos, que quem o implica no caso são amigos de Igor e que este o esfaqueou.









