Só dois dos sete militares da GNR acusados de sequestro e agressão a imigrantes no posto de Vila Nova de Milfontes, Odemira, aceitaram prestar esta quarta-feira declarações, na primeira sessão do julgamento, que decorre no Tribunal de Beja. Nélson Lima, um dos arguidos, disse mesmo que “foi tudo uma brincadeira parva”, ao referir-se aos vídeos que mostram os espancamentos.









