“Foi um susto. Agora é uma fase mais demorada do processo da minha recuperação e da dos meus companheiros”, disse esta terça-feira Miguel Silva, um dos quatro bombeiros da corporação de Vila Meã, que ficaram feridos na sequência do despiste da viatura em que seguiam, durante as operações de combate a um incêndio florestal, em Baião. Os quatro bombeiros, um dos quais ainda está internado no Hospital de Penafiel, receberam esta terça-feira a visita do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.









Na ocasião, Miguel Silva, que ainda está debilitado, lembrou o desespero quando a viatura resvalou para uma ribanceira e capotou várias vezes: “Ouvi colegas a gritar, sabia que estavam numa zona mais abaixo, mas não sabia onde porque aquilo ainda era uma extensão muito grande.”

No final da visita, o ministro José Luís Carneiro aproveitou para deixar a mensagem: “Devemos evitar os incêndios e as ignições. Este foi um incêndio que poderia ter ceifado estes bombeiros, que no exercício das suas funções e da sua missão poderiam ter perdido a vida”, afirmou.