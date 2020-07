Foragido ao SEF no Aeroporto de Faro apanhado a tomar banho em praia do Algarve

Um imigrante paquistanês, que na terça-feira escapou do Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto de Faro com outros cinco estrangeiros, foi preso esta sexta-feira na praia de Altura, em Vila Real de Santo António, onde se encontrava a tomar banho.

A autora da detenção foi uma inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), colocada precisamente no Aeroporto de Faro, e que reconheceu o homem na praia de Monte Gordo.

De folga, a inspetora perseguiu discretamente o foragido até à praia de Altura, dando o alerta a colegas.

O homem foi apanhado neste local, e deverá amanhã ser presente a tribunal.

Recorde-se que, logo na terça-feira, três membros do grupo de foragidos foram apanhados. Tratam-se de marroquinos, que chegaram a Portugal em junho numa embarcação clandestina.

No dia seguinte, um argentino, com processo de expulsão do país, também foi apanhado.

Agora, com a prisão do paquistanês, falta apanhar apenas um imigrante.