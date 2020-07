Foragido da cadeia de Setúbal regressa bêbedo

O recluso de 35 anos da cadeia de Setúbal, que se evadiu do local onde trabalhava na tarde de sábado, entregou-se cerca de 24 horas depois nas instalações da prisão. Estava alcoolizado e a segurar uma garrafa de cerveja.Com 11 anos de prisão cumpridos, de uma pena de 15 por roubos, o eletricista de construção civil já estava em regime aberto, pernoitando num pavilhão longe da população prisional e com trabalho agrícola.Foi enquanto trabalhava que fugiu. Os Serviços Prisionais lançaram o alerta às outras polícias. No entanto, um dia após a fuga, o detido apresentou-se na cadeia.