"Foram atraídos para uma cilada”: As declarações do pai de um dos jovens detidos em Espanha

"Estão os dois revoltados porque os amigos ficaram presos e estiveram todos na mesma situação, sabem que são todos inocentes e que o sexo foi consentido”, afirmou aoo pai de um dos dois jovens que continuam detidos em Espanha, indiciados pela violação de duas jovens, na madrugada do passado sábado, em Gijón. O progenitor esteve na Andaluzia a acompanhar as diligências judiciais e trouxe para Portugal os dois arguidos libertados: Renato, 23 anos, e João, 28, já passaram esta terça-feira em casa, protegidos pelos familiares. Os quatro amigos, residentes numa freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, foram detidos no ultimo dia de férias.“As jovens não foram forçadas, saíram do bar e entraram na pensão na companhia dos quatro amigos, porque se cruzaram com os outros na rua, casualmente, e sabiam que iam todos para o mesmo apartamento”, explicou o homem, que lamenta não ter ainda conseguido falar com o filho, levado na segunda-feira para a cadeia, depois da decisão da juíza.