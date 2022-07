"Foram horas de muita aflição", conta proprietária de fábrica em risco de arder em Ourém

Uma moradora revelou àas "horas de aflição" que viveun esta terça-feira à tarde com as chamas a deflagrarem com muita violência na Freixianda, em Ourém.Pelo menos uma casa e quatro veículos foram consumidos pelas chamas na Freixianda."Tenho uma fábrica de mármores muito próxima. Foram horas de muita aflição, muito complicadas para todos nós, para todos os que vivem aqui à volta. Foi muito complicado. Não Houve muita muita ajuda da parte de todos", afirmou Maria Adelina Oliveira, que admitiu alguma falta de limpeza no local.A proprietária defendeu que "deveria ter havido mais um pouco de ajuda", numa tarde e noite de terça-feira "muito complicada".