“Foram minutos de pânico total”: dupla assalta confeitaria na Feira e foge com 200 euros

"Foram dois minutos de pânico total. O assaltante entrou, encostou uma pistola à barriga da minha funcionária e obrigou-a a abrir a caixa registadora para roubar 200 euros”. O relato é de Paulo Paiva, dono da confeitaria Forninho do Seixal, em Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira, alvo de um roubo protagonizado, esta quarta-feira de manhã, por um homem que contava com um cúmplice à espera no carro.









Um dos ladrões, de 37 anos e de Águeda, viria a ser intercetado pela GNR da Feira, no automóvel, na Variante de Romariz. Contudo, a dupla já se tinha separado. O segundo assaltante escapou e era procurado pelas autoridades ao fecho desta edição. Durante toda a tarde, a GNR e a PJ do Porto montaram uma operação de caça ao homem na floresta que fica entre Milheirós de Poiares e Romariz .

“Foi logo acontecer no primeiro dia de trabalho da funcionária. Só lhe perguntei se o assaltante lhe tinha feito mal. O importante é o ser humano, o dinheiro da caixa é um mal menor”, acrescentou Paulo Paiva.





Logo após o primeiro assalto, a a dupla ainda tentou fazer o mesmo numa mercearia, também em Milheirós de Poiares, mas daí fugiu sem nada. O carro usado nos crimes foi roubado em Quiaios, na Figueira da Foz.





O ladrão detido tem antecedentes criminais, sendo também suspeito de vários abastecimentos com fuga em postos do distrito de Aveiro. Na sequência da colisão com o veículo da GNR, ficou ferido e foi transportado, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital da Feira.