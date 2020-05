“Foram os meus anjos da guarda”: Homem salvo por agentes da Polícia Marítima

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Já estava a engolir muita água e a ficar sem forças, mas quando vi as luzes do carro da Polícia Marítima pensei que era Deus que estava a chegar". As palavras são de Carlos Nunes, o homem que foi salvo por dois agentes da Polícia Marítima nas águas da ria de Alvor, em Portimão.O salvamento arriscado deste homem que estava a apanhar marisco ocorreu na noite de sábado. A visibilidade era nula e o risco era elevado ...