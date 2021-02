Um confirmou ser dono do pau. Outro da soqueira. As armas foram usadas na rixa que matou o estudante cabo-verdiano Giovani Rodrigues, a 31 dezembro de 2019, em Bragança, mas os proprietários, respetivamente Bruno Fará e Jorge Liberato, negaram esta quarta-feira, no início do julgamento, terem agredido a vítima - que morreu após dez dias em coma.