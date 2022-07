"Foram problemas de operação e não de rede": Patrícia Gaspar sobre falhas do SIRESP

Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (

A Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar deu este sábado declarações aos jornalistas na Guarda, sobre o caso das falhas noSIRESP) em Leiria.Patrícia Gaspar afirma que os problemas em Leiria fora "apenas pontuais" assim como um "problema operacionais dos rádios"."Não há nenhum problema com a infraestrutura do SIRESP", salientou a secretária."Estes não serão tempos fáceis, mas acreditamos nos operacionais que estão no terreno", acrescentou.Em atualização